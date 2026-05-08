Bullismo Frassinetti | Il bullo è uno sfigato un vigliacco che colpisce i più deboli

La sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha scelto parole dirette per rivolgersi alle studentesse e agli studenti di Perugia, durante un'iniziativa promossa dalla Consulta provinciale degli studenti sul tema "Difendere la scuola contro bullismo, violenza e degrado". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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