Chanel Totti, partecipante a Pechino Express, ha dichiarato di aver ricevuto una raccomandata, ma ha affermato di non voler seguire le orme di sua madre. Ha anche spiegato che, nonostante siano tornati con meno soldi di quanto sperassero, hanno comunque concluso il viaggio più ricchi e senza aver mai speso un euro al giorno. Alla fine, Chanel Totti e il suo compagno di viaggio sono stati ufficialmente dichiarati vincitori della trasmissione.

Alla fine ce l’ha fatta. Ha vinto lei, la raccomandata Chanel Totti insieme a Filippo Laurino. Insieme hanno vinto Pechino Express. A La Stampa con la solita ironia, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, non si nasconde e mostra la sua felicità per essere riusciti ad arrivare in fondo da soli a discapito del nome che si sono dati: «Siamo ben contenti di aver mostrato che non era vero che siamo dei raccomandati, che siamo capaci e abbiamo dei meriti». Una vittoria finale inaspettata, contesa con Jo Squillo e Michelle Masullo. «I primi a stupirci della nostra vittoria siamo stati proprio noi. Fino alla fine abbiamo cercato di autoconvincerci di avercela fatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Raccomandata sì, ma ora non voglio seguire la strada di mamma Ilary Blasi. Pechino Express? Alla fine siamo tornati più ricchi, l’euro al giorno non l’abbiamo mai speso”: parla Chanel Totti

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my father brought his mistress to mom's funeral! now i'm marrying his rival for revenge.

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