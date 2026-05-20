Baronissi al via il piano comunale di sterilizzazione per i cani
Il Comune di Baronissi ha iniziato un piano comunale di sterilizzazione destinato ai cani iscritti all’anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’intervento si rivolge esclusivamente agli animali registrati e mira a controllare la popolazione canina sul territorio. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ha dato il via alle procedure operative. La sterilizzazione sarà effettuata presso strutture veterinarie convenzionate con il Comune.
Il Comune di Baronissi ha avviato un piano comunale di sterilizzazione rivolto ai cani registrati all’anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare il benessere animale e, allo stesso tempo, contrastare il fenomeno del randagismo. Per l’attuazione del piano è stata pubblicata una manifestazione di interesse, in recepimento della specifica disciplina regionale, finalizzata a individuare sia i cani da inserire nel programma di sterilizzazione sia i veterinari liberi professionisti accreditati presso la BDU, interessati a partecipare al progetto. Piano di sterilizzazione a Baronissi: chi può partecipare. 🔗 Leggi su Zon.it
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