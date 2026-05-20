Baronissi al via il piano comunale di sterilizzazione per i cani

Il Comune di Baronissi ha iniziato un piano comunale di sterilizzazione destinato ai cani iscritti all’anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’intervento si rivolge esclusivamente agli animali registrati e mira a controllare la popolazione canina sul territorio. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ha dato il via alle procedure operative. La sterilizzazione sarà effettuata presso strutture veterinarie convenzionate con il Comune.

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