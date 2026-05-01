Inacio Borussia Dortmund pronto il rinnovo anti-scippo | Barcellona e PSG sul talento italiano

Il Borussia Dortmund sta preparando un rinnovo contrattuale per Samuele Inacio, attaccante italiano nato nel 2008 e figlio di un ex calciatore. La società tedesca vuole rafforzare il suo impegno con il giovane talento, che ha attirato l’interesse di club come Barcellona e PSG. La strategia mira a proteggere il giocatore da eventuali offerte di trasferimento e a consolidare il suo ruolo nel team.

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