Il Borussia Dortmund non basta | la nuova Roma di Gasperini tratta i test estivi con Barcellona e Brighton

La Roma ha confermato un amichevole contro il Barcellona e un'altra contro il Brighton, aggiungendole al test già annunciato contro il Borussia Dortmund. La società ha accelerato la pianificazione delle partite di preparazione prima dell'inizio del campionato, con incontri previsti in estate. La squadra affronterà così alcuni tra i club più prestigiosi d’Europa, secondo quanto comunicato dalla dirigenza.

L’estate della Roma prende forma all’insegna dei grandi palcoscenici europei. Pochi giorni dopo l’ufficializzazione del test di metà agosto contro il Borussia Dortmund, la dirigenza giallorossa ha impresso un’accelerazione decisiva per definire l’intero programma delle amichevoli pre-campionato. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, il club di Trigoria ha avviato fitti colloqui per programmare due ulteriori sfide d’élite, stringendo i contatti con il Barcellona e con il Brighton. L’obiettivo è mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini una serie di collaudi probanti per testare i nuovi schemi tattici e la tenuta atletica del gruppo a ridosso degli impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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