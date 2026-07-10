Baraboglia in biancorosso | Maceratese sono felice

Il difensore maceratese Edoardo Baraboglia, classe 1999 e alto 195 cm, è tornato ufficialmente a vestire la maglia della sua città. Dopo aver iniziato a giocare nelle categorie giovanili locali e aver passato un periodo nel settore giovanile dell’Ascoli, è tornato a Macerata, dove aveva già giocato nella Berretti Nazionale. La notizia è stata confermata con entusiasmo dallo stesso giocatore, che ha espresso soddisfazione per il ritorno.

Ora c’è anche l’ufficialità: il difensore maceratese Edoardo Baraboglia indosserà di nuovo la maglia della sua città. Il giocatore, classe 1999 e alto 195 cm, è così tornato a casa dove ha mosso i primi passi fino alla categoria Esordienti, poi è passato al vivaio dell’Ascoli tornando di nuovo a Macerata dove ha giocato nella Berretti Nazionale. A 19 ha esordito in serie D con il Montegiorgio dove si è messo in evidenza destando l’interesse del Matelica in C. Dopo questa esperienza è stato a Castelfidardo, di nuovo a Montegiorgio, Atletico Ascoli per due stagioni e nell’ultima è stato prima a Cannara e poi ha giocato con Vivi Altotevere Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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