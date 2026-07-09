Il settore giovanile della squadra è stato completato con le nomine di Porro, Marchetti e Canesin come responsabili. La società ha annunciato anche la nomina di Alberto Ascari come direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio. Nessuna altra figura è stata ancora confermata o annunciata. Le decisioni sono state ufficializzate attraverso comunicati ufficiali e sono immediatamente operative.

La Maceratese completa l’organigramma dei responsabili del vivaio dopo la nomina di Alberto Ascari come dg generale del settore giovanile e della scuola calcio. A comporre la struttura saranno Alessandro Porro e Melissa Marchetti, responsabili tecnici della scuola calcio, Pietro Canesin, responsabile dell’attività agonistica, e Giovanni Ciarlantini, responsabile dell’area scouting e coordinatore dell’Under 19. Lavoreranno in sinergia con l’obiettivo di valorizzare il percorso di crescita dei giovani. Porro ha indossato la maglia della Maceratese e poi ha giocato in categorie superiori fino alla serie A, dopo ha intrapreso la carriera di allenatore e dal 2011 è docente Figc e dal 2022 guida la scuola calcio biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il settore giovanile biancorosso. Porro, Marchetti e Canesin sono i responsabili

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