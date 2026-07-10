Per evitare la liquidazione giudiziale del Bari, la Filmauro deve ripianare un debito di 30 milioni accumulato nel tempo o comunque renderlo sostenibile. Questa mossa rappresenta la strada principale per scongiurare il fallimento della società e mantenere in vita la squadra. La soluzione riguarda esclusivamente l’aspetto finanziario, senza coinvolgere altri elementi. Attualmente, non ci sono altri programmi ufficiali per la gestione della crisi economica del club.

Ripianare il debito da 30 milioni accumulato nel corso degli anni, o quantomeno mettersi nelle condizioni di essere «solvibile», non servirebbe alla Filmauro solamente per evitare la liquidazione giudiziale del Bari e, dunque, portare la squadra al fallimento. Ma servirebbe anche ai De Laurentiis per veder archiviata l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, contestata dalla Procura di Bari a causa della pesante esposizione debitoria accumulata «in assenza di un concreto piano di rientro». Dunque, se il socio unico proprietario di Bari e Napoli - come già fatto negli anni passati – dovesse mettere mano al portafoglio e coprire le... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bancarotta Bari, «ripianare il debito per scongiurare il crac». Ecco la via d'uscita per i De Laurentiis

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