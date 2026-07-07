La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis nell’ambito di un’indagine sulla gestione finanziaria del club di calcio SSC Bari. Sono state effettuate perquisizioni presso le sedi di Bari e Napoli. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione economica del club, che ha portato alla dichiarazione di fallimento. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sui risultati delle perquisizioni.

La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione finanziaria della SSC Bari. Infatti, la Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro Srl, società riconducibile alla famiglia De Laurentiis. In particolare, l’indagine riguarda, le ipotesi di false comunicazioni sociali in relazione al bilancio d’esercizio 2024 del club pugliese e di bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società barese. Secondo quanto reso noto dagli... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bancarotta Bari Calcio, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli

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Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis

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