La Procura di Bari e la Guardia di Finanza stanno indagando sulla famiglia De Laurentiis per bancarotta fraudolenta, nel contesto del caso Caprile. L'inchiesta riguarda presunte distrazioni di fondi e il coinvolgimento del portiere nel procedimento. L'indagine si concentra su eventuali irregolarità finanziarie legate alla gestione economica del club. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o iscritta nel registro degli indagati.

Il caso è Caprile. C’è il portiere Caprile al centro della inchiesta della Procura di Bari e della Guardia di Finanza sulla famiglia De Laurentiis per bancarotta fraudolenta. Ci sono perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli, Filmauro. L’inchiesta è coordinata dal procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, ed è condotta dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese. Al centro dell’inchiesta c’è la vicenda Caprile. Il portiere fu acquistato nel 2002 dal Bari ed era di proprietà del Leeds. L’accusa è aver distratto fondi al Bari. Nel luglio 2023, Caprile venne ceduto al Napoli per 2,2 milioni di euro. Ma – questa è l’accusa – senza che il Bari ottenesse la partecipazione all’eventuale plusvalore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis indagati a Bari per il caso Caprile: l’accusa è bancarotta per distrazione, distratti fondi al Bari

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