Prima dell’incidente, la nonna avrebbe detto ai familiari di tenere stretto il bambino, chiamato Simone, prima di parcheggiare l’auto. Poco dopo, il bambino è stato investito e ha perso la vita.

“Tenete stretto Simone“. È stata questa la raccomandazione che la nonna, in procinto di parcheggiare l’auto, avrebbe rivolto ai familiari pochi istanti prima della tragedia. La donna, rientrata insieme ai parenti da una giornata in montagna, stava per procedere a fare manovra nel cortile dell’abitazione di Zero Branco (Treviso) quando avrebbe chiesto ai genitori di fare attenzione al bambino. Che però è sfuggito alla custodia, si è avvicinato all’auto ed è morto venendo investito. Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, la dinamica Le urla della nonna Il piccolo Simone Il racconto dei vicini Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, la dinamica Nonostante la raccomandazione della nonna, dettata da abitudine e prudenza, il piccolo Simone Chelaru, di un anno e dieci mesi, è sfuggito al controllo dei genitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, le ultime parole di lei ai genitori prima dell'incidente

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MORTO bambino di un anno e mezzo investito dalla NONNA

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