Un bambino di un anno e mezzo è morto a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato investito dall'auto guidata in retromarcia dalla nonna. Il bambino ha subito un trauma cranico e, dopo essere stato intubato sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Treviso, dove è deceduto. La polizia ha avviato indagini per ricostruire l’accaduto.

Un bambino di un anno e mezzo è morto investito dall’auto guidata in retromarcia dalla nonna a Zero Branco, nella provincia di Treviso. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato intubato sul posto, prima di essere condotto all’ospedale di Treviso, dove poi purtroppo è deceduto. Bambino morto investito dalla nonna: cos'è successo Il racconto di una vicina sulla tragedia a Zero Branco La famiglia del bimbo morto a Zero Branco è di origini moldave Bambino morto investito dalla nonna: cos’è successo La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 8 luglio, attorno alle ore 20,20, in via Tiveron a Zero Branco, all’interno del cortile di un’abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarcia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna

Notizie e thread social correlati

Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia della nonna a Zero Branco: è gravissimoUn bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto in retromarcia mentre si trovava in un cortile.

Treviso, bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall'auto della nonna in retromarcia: il decesso in ospedale - VIDEOUn bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere stato investito dall'auto della nonna in retromarcia.

Temi più discussi: Treviso, bimbo muore dopo essere stato travolto da un'auto; Zero Branco, travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore bambino di un anno e mezzo; Prima i bambini, ora più che mai: il Bilancio Sociale 2025; Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore dopo la corsa in ospedale.

Zero Branco (Treviso), travolto dall'auto della nonna: muore bambino di un anno e mezzo. x.com

Treviso, morto bambino di un anno e mezzo travolto da auto guidata dalla nonnaUn bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto ieri dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia in provincia di Treviso. lapresse.it

Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarcia ... tg24.sky.it