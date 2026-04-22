Tomba | I social? Un disastro Quando salta il sistema dei leoni da tastiera farò festa

Alberto Tomba ha commentato negativamente i social network, definendoli un disastro e affermando che quando il sistema crolla, farà festa. In un'intervista, lo sciatore ha anche ricordato le sue radici, raccontando di portare con sé cibo fatto in casa come formaggio, olio, pasta e, in alcune occasioni, anche il caffè e la moka di suo padre.

Alberto Tomba e le radici: «Mi portavo il formaggio, l’olio, la pasta. A volte anche il caffè e mio padre la moka». Alberto Tomba si racconta in un’intervista a La Stampa con la franchezza che lo ha sempre contraddistinto. Si parte dalle radici, quelle emiliane che si portava dietro anche in gara: “Le radici sono tutto. Quando gareggiavo mi portavo il formaggio, l’olio, la pasta. Ricreavo il mio ambiente perché 40 anni fa non si mangiava bene dappertutto. A volte portavo anche il caffé e mio padre la moka”. «I social? Un disastro. Appena salta il sistema dei leoni da tastiera farò festa». Tomba ha trasformato lo sci da disciplina di nicchia a sport popolare e mediatico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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