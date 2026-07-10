Ballando con le stelle 2026 il promo con Milly Carlucci realizzata con l'intelligenza artificiale divide il web
Rai 1 ha diffuso un promo di Ballando con le stelle 2026 realizzato interamente con intelligenza artificiale. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, attirando l’attenzione sul metodo utilizzato per la promozione. La ventunesima edizione dello show è stata anticipata attraverso questa clip, senza ulteriori dettagli sul processo di produzione o sulla ricezione del pubblico.
Rai 1 anticipa la ventunesima edizione di Ballando con le stelle con un promo generato interamente con l'intelligenza artificiale, e la scelta non passa inosservata sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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