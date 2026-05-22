ballando con le stelle 2026 milly carlucci prepara un cast sorprendente

Ballando con le stelle 2026 è già in fase di preparazione e Milly Carlucci è attivamente al lavoro per reclutare i volti più interessanti da portare sul palco. Tra i nomi più ambiti c’è Elettra Lamborghini, che ha dimostrato di avere una grande passione per la danza. La conduttrice è determinata a convincerla a partecipare, nonostante gli impegni della cantante. La puntata di debutto è attesa per il prossimo autunno su Rai 1. Terminano Amici e Uomini e Donne: come cambia la programmazione e cosa va in onda Elettra Lamborghini tra ballo e impegni. Milly Carlucci ha messo gli occhi su Elettra Lamborghini, desiderosa di vederla danzare nel suo programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha le idee chiare: i nomi che nessuno si aspettava

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