Milly Carlucci ha concluso da poco la prima edizione del suo nuovo programma televisivo e ora si concentra sul prossimo appuntamento di Ballando con le Stelle 2026. La conduttrice sta valutando diversi possibili partecipanti e ha già in mente tre nomi di spicco da coinvolgere. La produzione sta lavorando alle trattative per definire i dettagli e confermare i volti che prenderanno parte alla prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo ai nomi scelti.

Milly Carlucci ha appena chiuso la sua prima edizione del nuovo Canzonissima e già si parla del prossimo Ballando con le Stelle: la conduttrice è in piena fase di corteggiamento, con tre nomi di spicco nel mirino. Vediamo chi sono e quanto è difficile portarli in pista. Il primo nome, quello che sembra stare più a cuore a Milly, è Elettra Lamborghini. La conduttrice l’ha descritta con una metafora eloquente: “Lei è sempre nel mirino. Devo acchiappare la Lamborghini ed è come prendere una rondine che sta sfrecciando nel cielo.” Un’immagine che rende bene l’idea di quanto sia difficile incastrare gli impegni dell’esuberante cantante di Pem Pem, impegnata tra un tour estivo particolarmente intenso e la conduzione dell’ Eurovision Song Contest 2026 al fianco di Gabriele Corsi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle 2026: i nomi nel mirino di Milly Carlucci

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