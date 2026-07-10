balcani occidentali nella ue vertice a roma italia in pressing

Venerdì 20 luglio si è svolta a Villa Madama una riunione tra i ministri degli Esteri dei Balcani occidentali e il gruppo degli “Amici dei Balcani occidentali”. L’Italia ha promosso l’incontro per discutere delle procedure di adesione all’Unione europea dei paesi della regione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi e si è concentrata sulle tappe e le condizioni per l’ingresso nella UE.

L’Italia continua a muoversi per spianare la strada e accelerare l’ingresso dei Balcani occidentali nell’Unione europea. Venerdì 20 luglio Villa Madama ha ospitato la riunione ministeriale del gruppo “Amici dei Balcani occidentali” e dei Ministri degli Esteri dei Balcani. L’incontro è stato presieduto dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. Del gruppo fanno parte sette Paesi membri dell’Unione europea (Italia, Austria, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia) che cooperano per sostenere l’adesione dei sei Paesi balcanici candidati o potenziali candidati alla Ue. Si tratta, in particolare, di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Meloni salta il vertice sui Balcani — e Roma manda un segnale a Parigi

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