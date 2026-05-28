L’Unione europea ha respinto la richiesta di adesione dell’Ucraina, con Italia, Grecia e Austria che hanno sottolineato la priorità dei Balcani occidentali. La decisione è stata comunicata dopo una riunione dei ministri degli Esteri, che hanno evidenziato la necessità di concentrarsi sui paesi già in fase di negoziazione. Zelensky aveva espresso ottimismo, ma l’Unione ha mantenuto la posizione di non accelerare l’ingresso di Kiev. La questione rimane aperta e ancora senza una data precisa.

Il percorso di adesione dell'Ucraina alla Ue, nonostante gli auspici di Vlodomyr Zelensky è tutt'altro che in discesa. La discussione all'interno dei congressi europei è aperta, ma non tutti sono per aprire una corsia preferenziale a Kiev. Diversi paesi dell'Ue, tra cui Austria e Grecia, stanno frenando l'entusiasmo, insistendo sul fatto che i paesi dei Balcani occidentali non devono essere trascurati e lasciati in fondo alla fila. Dello stesso avviso anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ricorda "i Balcani sono da anni candidati a far parte dell'Unione Europea, ci sono paesi che sono praticamente pronti a entrare ed è giusto che diamo priorità a loro", anche se si dice comunque "favorevole" all'adesione dell'Ucraina alla Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, adesione Ucraina bocciata da Italia, Grecia e Austria: "Prima i Balcani occidentali"

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