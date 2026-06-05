Vertice Ue-Balcani Meloni non partecipa | Italia unica assente

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente del Consiglio italiano non ha partecipato al vertice tra l’Unione Europea e i paesi dei Balcani, che si è svolto a Tivat, in Montenegro. L’Italia è rimasta l’unica nazione europea ad essere assente dall’incontro. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla sua assenza.

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La presidente del Consiglio Giorgia   Meloni   non prenderà parte al vertice Ue-Balcani a Tivat, in Montenegro. Fonti di governo fanno sapere che la premier non potrà più partecipare al summit in corso a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri a Reggio Calabria. La leader di Palazzo Chigi, viene riferito, ha informato “personalmente” il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il “proprio rammarico” per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per le 15.30.  Renzi: “Meloni unica assente in Montenegro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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