balamondo festival la retromarching band inaugura la rassegna

La Retromarching Band ha aperto il Balamondo World Music Festival, una rassegna dedicata alla musica come forma di incontro tra culture. La manifestazione è stata inaugurata con un’esibizione che ha segnato l’inizio della programmazione dedicata a diversi generi e tradizioni musicali. La rassegna è stata ideata come spazio di confronto e scambio tra artisti e pubblico, promuovendo la diversità musicale.

di Pierfrancesco Pacoda È una celebrazione della musica come ‘arte dell’incontro’, il Balamondo World Music Festival, la rassegna che, ideata da Raoul Casadei, porta in scena gli orizzonti infiniti del liscio, facendo dialogare il suono della tradizione romagnola delle aie, con la contemporaneità del pop, del rock e persino con sontuose partiture sinfoniche. Con la direzione artistica di Mirko Casadei, che del padre, il ‘re del liscio’, ha raccolto l’eredità artistica, la manifestazione è anche un invito alla scoperta di rotte fuori da quelle tradizionali del turismo, che fanno da scenario al ricchissimo cartellone che si sviluppa dal 15 luglio sino a settembre, quando approda nel centro di Rimini per il gran finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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