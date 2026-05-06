Per la rassegna La musica di maggio arriva la Original Perdido Jazz Band

Direzione Artistica: Lams Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo APS - Scuola di Musica SavalCon il contributo della Terza Circoscrizione del Comune di VeronaGiovedì 21 maggio Original Perdido Jazz Band È una storica formazione musicale italiana, nota per essere la più longeva tra le band.🔗 Leggi su Veronasera.it

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La band di Ambro sul palco del Primo Maggio: “Alessandro continua a vivere nella musica”Bologna, 5 aprile 2026 – Alessandro continua a vivere nella musica e nell’allegria.

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Due serate di musica al Saval. Venerdì 8 maggio l’Accademia degli Invisibili con “Un bacio solo”, tra madrigali, arie e danze del XVII secolo ispirate a Giulietta e Romeo. Giovedì 21 maggio spazio invece al jazz New Orleans con la Original Perdido Jazz Band. - facebook.com facebook