L’orchestra I Big Band conclude la rassegna Musical?…e perché no! a Cervia

L’orchestra I Big Band chiude la rassegna “Musical…e perché no!!!” a Cervia con il concerto intitolato “Kings and Queens of Music”, previsto per sabato 2 maggio alle 21. La serata rappresenta il momento finale di questa iniziativa musicale, che ha visto numerosi spettacoli nel corso delle settimane. La manifestazione si svolge nella località balneare, attirando appassionati di musica dal vivo e amanti del genere.

La rassegna “Musical.e perché no!!!” giunge alle battute conclusive e si congeda con lo scoppiettante concerto dell’orchestra I Big Band, “Kings and Queens of Music”, in programma per sabato 2 maggio alle 21.15 in piazza Garibaldi a Cervia.Formata da diciotto componenti – una nutrita sezione di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazzLa città di Verona celebrerà giovedì 30 aprile 2026 la Giornata internazionale del jazz 2026, con l’esibizione della storica Big Band Jazzset... Leggi anche: Claudio Cerasa conclude la rassegna “Tierra!” a Urgnano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazz il 30 aprile 2026; La Garben Big Band al gran finale del Festival Jazz; Monday Orchestra: grande festa per i vent’anni di attività della big band; JazzOp chiude al Verdi: la Big Band sarda incontra Enzo Avitabile. Caretta Big Band: oltre 20 giovani musicisti uniscono l'orchestra al popGenova – «Una band molto grossa», così si definisce con ironia la Caretta Big Band sul suo profilo Instagram. E sono davvero tanti, tutti protagonisti: un organico di ventidue giovani musicisti, tutti ... ilsecoloxix.it FabriJazz del decennale con tre big band, l’Orchestra Concordia omaggia Frank ZappaFABRIANO - La musica non si ferma e Fabriano Pro Musica scalda i motori in vista dell’edizione del decennale di FabriJazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, la piazza del Comune della città della carta si ... corriereadriatico.it La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazz: https://cityne.ws/xPYbl - facebook.com facebook