Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di sedici spinelli contenenti marijuana. Due altri giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nel comune di Baiano, dove le forze dell'ordine hanno scoperto la droga tra i giovani. Nessun’altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’operazione.

Altri due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. BAIANO – Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di sedici sigarette contenenti marijuana. Altri due giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura di Avellino per uso personale di sostanze stupefacenti. A darne notizia è il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino attraverso un comunicato stampa relativo alle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte nel mandamento baianese. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante la notte una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, impegnata in un servizio perlustrativo, avrebbe notato tre ragazzi in una zona periferica e isolata del territorio comunale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Baiano, droga tra i giovani: 18enne trovato con 16 spinelli, denunciato

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