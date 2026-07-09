Inseguimento a Bologna arrestato 18enne straniero trovato con droga e contanti

A Bologna, i carabinieri hanno arrestato un 18enne straniero sorpreso a spacciare tra piazza XX Settembre e il parco della Montagnola. Durante l’intervento, l’individuo è stato trovato in possesso di droga e una somma di denaro contante. L’arresto è avvenuto dopo un inseguimento nella zona.

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 18enne di origini straniere, sorpreso a spacciare tra piazza XX Settembre e il parco della Montagnola, una delle aree della città più esposte al traffico di droga. Il giovane, un volto già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, non appena ha visto la pattuglia avvicinarsi ha tentato il tutto per tutto per evitare il controllo, ma è stato rapidamente bloccato. Una volta fermato, per il 18enne sono scattate le manette. Oltre alla flagranza per la droga, i militari gli hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Il giovane, infatti, era già sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna per reati commessi in precedenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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