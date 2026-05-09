Sinner a Roma | Se non gestisci la pressione è meglio smettere

Durante il torneo a Roma, il tennista ha commentato come la pressione possa influire sulle sue prestazioni, affermando che se non si riesce a gestirla è meglio smettere. Sono state sollevate domande sulla sua capacità di convertire la tensione in un punto di forza e sui miglioramenti tecnici in corso, in particolare riguardo al servizio. Sono stati osservati alcuni dettagli specifici che il giocatore sta cercando di perfezionare per aumentare la sua efficacia in campo.

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