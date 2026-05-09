Sinner a Roma | Se non gestisci la pressione è meglio smettere

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo a Roma, il tennista ha commentato come la pressione possa influire sulle sue prestazioni, affermando che se non si riesce a gestirla è meglio smettere. Sono state sollevate domande sulla sua capacità di convertire la tensione in un punto di forza e sui miglioramenti tecnici in corso, in particolare riguardo al servizio. Sono stati osservati alcuni dettagli specifici che il giocatore sta cercando di perfezionare per aumentare la sua efficacia in campo.

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? Domande chiave Come riesce Sinner a trasformare la tensione in un vantaggio competitivo?. Quali dettagli tecnici sta affinando per migliorare il suo servizio?. Perché il lavoro con i compagni italiani è fondamentale per lui?. Cosa preferisce cucinare l'azzurro per mantenere la sua semplicità?.? In Breve Sinner batte Ofner 6-3 6-4 al primo turno del torneo di Roma.. Il numero uno del mondo affronterà Popyrin o Mensik nel prossimo turno.. L'atleta ricorda l'esordio alle Next Gen di Roma contro Johnson nel 2019.. Il lavoro con Flavio e i compagni italiani stimola il miglioramento quotidiano.. A Roma Jannik Sinner batte Sebastian Ofner per 6-3 6-4 nel primo turno del torneo, confermando una forma fisica che trascende il semplice punteggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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