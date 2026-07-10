Durante un podcast brasiliano, alcuni ex calciatori hanno raccontato di aver subito operazioni per salvare il ginocchio, tra cui un muscolo rimosso. Un altro ha ricordato che lasciò l’Inter per motivi legati a un allenamento: tre chilometri di corsa prima di scaldarsi. Al Mondiale, molte leggende sono presenti anche nelle tribune, formando un vero e proprio dream team invitato da Gianni Infantino.

Parata di stelle al Mondiale di calcio. Anche nelle tribune, anzi spesso soprattutto qui: la formazione delle Legends coinvolte da Gianni Infantino è un dream team e alcuni tra questi fenomeni si sono ritrovati ospiti del podcast brasiliano "Futebol Legends". I nomi, altisonanti: Roberto Baggio, Ronaldo, Roberto Carlos, Romario, Marco Materazzi e Gabriel Omar Batistuta. In un dialogo multilingue, sono state soprattutto le parole di Baggio e Ronaldo a risuonare con più forza quando gli infortuni, che hanno condizionato la loro carriera, sono diventati il fulcro della conversazione. Roby ha detto: «Smettere per me è stata una liberazione, non ho provato depressione, anzi: mi sono rotto il ginocchio a 18 anni, non ho giocato sino a 20 e tutti mi dicevano che non sarei tornato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Baggio: «Mi tolsero un muscolo per salvarmi il crociato, ho sofferto sempre», Ronaldo: «Via dall'Inter per Cuper: 3 km di corsa per scaldarci, la nostra generazione era allenata male»

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