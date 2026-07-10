Azzerata la commissione elettorale di garanzia | la mossa di Trump in vista delle Midterm

La commissione elettorale di garanzia è stata completamente sciolta, eliminando così l’organismo incaricato di vigilare sulla corretta gestione del voto. La decisione è stata presa poche settimane prima delle elezioni di metà mandato, previste per il 3 novembre. La mossa ha coinvolto la rimozione di tutti i membri della commissione, senza indicazioni ufficiali sui motivi di questa scelta.

In vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre Donald Trump ha azzerato, di fatto, la commissione indipendente bipartisan incaricata di supervisionare la gestione del processo di voto. Due membri licenziati e una dimissione hanno reso inefficace e vuota questa importante articolazione del potere federale, organo di garanzia che supervisiona a un processo elettorale complesso. Thomas Hicks e Benjamin Hovland, esponenti democratici eletti dal Congresso come figure di garanzia della Commissione per l’Assistenza Elettorale, sono stati licenziati da Trump, mentre la repubblicana Christy McCormick, ultima componente del consesso ove un posto risultava vacante, si è dimessa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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