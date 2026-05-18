Disastro Trump bocciato su guerra carovita e immigrazione I sondaggi in vista delle elezioni di midterm | di cosa hanno paura ora i repubblicani

A pochi mesi dalle elezioni di midterm, Donald Trump si trova in una fase critica del suo percorso politico. I sondaggi attuali mostrano una battuta d’arresto su temi chiave come la guerra, il costo della vita e l’immigrazione. I repubblicani sembrano preoccupati, mentre il quadro politico si fa più complicato. La situazione si sviluppa in un momento in cui l’amministrazione sta affrontando diverse sfide, e l’attenzione si concentra sui timori che animano gli elettori repubblicani.

Il vento sta cambiando per Donald Trump? A pochi mesi dalle elezioni di midterm, il presidente americano si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili del suo mandato. I sondaggi registrano un crollo dei consensi su quasi tutti i temi chiave, dall’economia alla politica estera, dal costo della vita all’immigrazione. E il timore, tra i repubblicani, è che il malcontento possa trasformarsi in una pesante sconfitta elettorale. La fotografia arriva dagli ultimi rilevanti del New York TimesSiena University, che mostrano un’opinione pubblica sempre più critica nei confronti di Trump. La gestione dei conflitti internazionali. Il dato più netto riguarda la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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