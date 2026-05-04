A sei mesi dalle elezioni di midterm di novembre, i sondaggi mostrano un calo di consensi per l’ex presidente, mentre le preoccupazioni aumentano riguardo alle posizioni su Iran ed economia. Alla Casa Bianca e nella sede del Partito Repubblicano si registrano segnali di tensione, mentre entrambi i fronti monitorano attentamente gli sviluppi in vista delle consultazioni. La campagna elettorale si intensifica, con le questioni chiave al centro del dibattito pubblico.

Mancano ancora sei mesi alle elezioni di midterm, previste per novembre, ma alla Casa Bianca e al quartier generale del Partito Repubblicano l’aria si fa sempre più pesante. A causare preoccupazione è il sondaggio di Washington Post-ABC News-Ipsos, secondo cui gli americani sono ampiamente insoddisfatti della leadership di Donald Trump sulla guerra in Iran e sull’economia, mentre l’elettorato democratico appare molto più motivato a votare. Bocciatura senza appello per il conflitto contro Teheran: il 66% degli statunitensi disapprova questa guerra. Pesante anche il giudizio sull’economia, sceso di sette punti e attestatosi al 34%, mentre è ancora peggiore quello relativo al costo della vita, per cui solo il 23% degli intervistati approva la gestione di Trump.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump tracolla nei sondaggi e viene bocciato su Iran ed economia. E alla Casa Bianca scatta l’allarme in vista delle elezioni di midterm

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Trump tracolla nei sondaggi e viene bocciato su Iran ed economia. E alla Casa Bianca scatta l'allarme in vista delle elezioni di midtermTrump tracolla nei sondaggi e viene bocciato su Iran ed economia. E alla Casa Bianca scatta l'allarme in vista delle elezioni di midterm ... lanotiziagiornale.it

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