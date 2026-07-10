Avvelena la moglie malata Caos al Soccorso | arresto

Un uomo di 68 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di avvelenare la moglie malata, probabilmente con veleno per topi, per diverse settimane o mesi. L’uomo era già stato fermato alcuni giorni fa per aver accoltellato al collo il compagno di sua figlia. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’operazione condotta presso il pronto soccorso, dove si sono svolti i controlli.

Un 68enne che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane - forse per mesi -, probabilmente con veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica scorsa da parte dei carabinieri, dopo l’aggressione. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio che ha portato all’arresto era avvenuto il 5 luglio in un appartamento di via Siena, al Soccorso. Il 68enne aveva colpito il genero al lato destro del collo con un coltello a serramanico dalla lama di sette centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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