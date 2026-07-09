Avvelena la moglie malata e accoltella al collo il genero | arrestato dopo il terrore nel quartiere
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato al collo il compagno della figlia nel quartiere. Durante le indagini, gli inquirenti hanno anche riscontrato un caso di avvelenamento della moglie, che si trovava in condizioni di malattia. L’episodio ha causato panico nella zona. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le cause e le circostanze dell’aggressione e dell’avvelenamento.
Prato, 9 luglio 2026 – Arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato al collo il compagno della figlia. Ma nell’inchiesta della procura di Prato si parla anche di un avvelenamento della moglie malata. Per questo un uomo si trova adesso in carcere. Una vicenda sulla quale proseguono le indagini e che inizia nella giornata di domenica 5 luglio. Quando appunto le forze dell’ordine intervengono nel quartiere del Soccorso, in via Siena, per una violenta lite familiare in corso, sentita chiaramente dalla gente dei palazzi vicini, che avverte le urla e il caos. Un giovane, durante la lite, viene accoltellato al collo: a colpirlo, con una lama di sette centimetri pieghevole, è il suocero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Terrore al Rione Traiano: accoltella la moglie con un paio di forbici, arrestato 66enneUn uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Rione Traiano con l’accusa di aver accoltellato la moglie con un paio di forbici.
Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a PistoiaUn uomo di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l'accusa di aver tentato di avvelenare la moglie inserendo candeggina nel suo caffè.