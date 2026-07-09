Avvelena la moglie malata e accoltella al collo il genero | arrestato dopo il terrore nel quartiere

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato al collo il compagno della figlia nel quartiere. Durante le indagini, gli inquirenti hanno anche riscontrato un caso di avvelenamento della moglie, che si trovava in condizioni di malattia. L’episodio ha causato panico nella zona. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le cause e le circostanze dell’aggressione e dell’avvelenamento.