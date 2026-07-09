A Prato, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere il compagno della figlia con un coltello e di aver avvelenato la moglie malata. L’episodio si è verificato all’interno della stessa famiglia, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in carcere, mentre le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione.

PRATO – Escalation di violenza maturata all’interno della stessa famiglia che ha portato all’arresto di un uomo a Prato, in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il Giudice per le indagini preliminari ha infatti disposto la misura della custodia cautelare, accogliendo la richiesta della Procura di Prato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo domenica 5 luglio 2026, nel quartiere Soccorso a Prato, avrebbe aggredito il compagno della figlia con un coltello a lama pieghevole, lunga circa sette centimetri. Il fendente ha raggiunto la vittima nella parte destra del collo, provocando una profonda ferita. In un primo momento i medici avevano emesso una prognosi di trenta giorni, ma il successivo aggravamento delle condizioni ha portato a dichiarare la prognosi riservata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: accoltella il compagno della figlia e avvelena la moglie malata. Arrestato

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