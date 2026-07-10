Aveva testa e spalle già fuori dal finestrino il terrore di una passeggera sul volo Ryanair

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una passeggera ha riferito che durante il volo Ryanair, un passeggero aveva testa e spalle fuori dal finestrino. L'incidente si è verificato ieri durante il decollo, causando scompiglio tra i passeggeri. Non si hanno ancora dettagli sulle cause o eventuali feriti. La compagnia ha avviato verifiche interne, mentre le autorità hanno confermato di aver aperto un'indagine. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi dell’accaduto.

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Roma, 10 luglio 2026 - “La testa e le spalle di un passeggero erano fuori dal finestrino”, ha raccontato una testimone dell’incredibile incidente avvenuto a bordo di un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen, dove un uomo serbo 61 anni è stato risucchiato da un oblò rotto da detriti staccatisi dal motore in avaria improvvisamente, e non è volato via per la prontezza della moglie, che lo ha afferrato in tempo, e grazie agli altri passeggeri che lo hanno ritirato dentro la carlinga. Un rumore improvviso, poi la decompressione. ”La maggior parte di noi si era addormentata, avevamo chiuso gli occhi. C'è stato un rumore, come lo scoppio di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Aveva testa e spalle già fuori dal finestrino”, il terrore di una passeggera sul volo Ryanair
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