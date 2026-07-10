Un passeggero di un volo Ryanair ha avuto parte del corpo fuori dal finestrino durante il volo. Una testimone ha riferito che la testa e le spalle dell’uomo erano visibili oltre il bordo del finestrino. L’incidente si è verificato durante il volo, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze per il passeggero. La compagnia aerea ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Roma, 10 luglio 2026 - “La testa e le spalle di un passeggero erano fuori dal finestrino”, ha raccontato una testimone dell’incredibile incidente avvenuto a bordo di un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen, dove un uomo serbo 61 anni è stato risucchiato da un oblò rotto da detriti staccatisi dal motore in avaria improvvisamente, e non è volato via per la prontezza della moglie, che lo ha afferrato in tempo, e grazie agli altri passeggeri che lo hanno ritirato dentro la carlinga. ”La maggior parte di noi si era addormentata, avevamo chiuso gli occhi. C'è stato un rumore, come lo scoppio di uno pneumatico. Ci siamo subito resi conto che c'era stata una decompressione", è stato il racconto di una testimone a ha raccontato a Radio Salonicco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Aveva testa e spalle già fuori da finestrino”, il racconto di una passeggera sul volo Ryanair

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