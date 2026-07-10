Avete provato a cercare Erling Haaland su Google?

Da alcune ore, effettuando una ricerca su Google per il nome dell’attaccante norvegese, compare un’immagine di vichinghi che remano. La visualizzazione è apparsa improvvisamente e riguarda i risultati di ricerca generali, senza modifiche recenti note. Non sono stati segnalati altri cambiamenti o anomalie nel funzionamento del motore di ricerca. La modifica visiva si limita a questa immagine, senza altre variazioni visibili nei risultati o nelle funzionalità.

Da alcune ore googlando il nome dell’attaccante della nazionale maschile di calcio della Norvegia Erling Haaland compaiono sullo schermo vichinghi che remano. È un riferimento alla vogata vichinga con cui tifosi e giocatori norvegesi si stanno facendo notare ai Mondiali di calcio. I tifosi stanno seduti e mimano un colpo di remi, sempre a un ritmo cadenzato da un tamburo, urlando «ro!» (si pronuncia “ru”, e vuol dire “remare!” in norvegese). Lo fanno per festeggiare le vittorie della Norvegia coi calciatori, o anche solo per divertirsi un po’. Googlando il nome di Haaland compare anche un tasto che riproduce il rumore del tamburo. Di questa novità di Google si è accorto anche Haaland stesso, che su X ha scritto: «Una cosa da fare oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The evolution of Erling Haaland

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