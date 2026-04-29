Erling Haaland reagisce al PSG-Bayern con un post su Snapchat che potrebbe essere rivolto all’Arsenal

Dopo la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, l’attaccante del Manchester City ha pubblicato un messaggio su Snapchat che ha attirato l’attenzione di molti. La sua risposta sui social ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando speculazioni e interpretazioni diverse. La pubblicazione ha suscitato curiosità, anche perché potrebbe essere rivolta a un club di Premier League, come l’Arsenal.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha scatenato una frenesia sui social media dopo il thriller della semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. La superstar norvegese ha pubblicato un messaggio di tre parole sul suo Snapchat che molti credono sia un colpo mirato ai rivali della Premier League dell’Arsenal e al loro stile di gioco difensivo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Gli elogi sui social media di Erling Haaland per la festa dei gol del PSG-Bayern. Haaland ha condiviso una foto del suo schermo televisivo durante la fase finale della partita al Parco dei Principi, con il punteggio di 5-3 a favore dei padroni di casa (la partita alla fine è finita 5-4).🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Erling Haaland reagisce al PSG-Bayern con un post su Snapchat che potrebbe essere rivolto all’Arsenal Notizie correlate “Ho vinto la battaglia” – Erling Haaland rivendica la vittoria su Gabriel e Arsenal2026-04-19 21:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Erling Haaland ha... Guarda: Erling Haaland diventa virale cantando dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titoloBreaking: Erling Haaland, il cui gol nel secondo tempo si è rivelato vincente, è stato visto cantare “Ooh, I’ve got a good feeling” direttamente in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FA Cup, Manchester City in finale: rimonta da brividi contro il Southampton; Papera clamorosa di Donnarumma in City-Arsenal: errore choc, poi Haaland firma il 2-1; Michael Olise guida la classifica del Pallone d’Oro 2026 e supera Harry Kane; Il Manchester City riapre la Premier League: batte l'Arsenal ed ha una gara da recuperare. Bernardo Silva come il fottuto Cannavaro: Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tvErling Haaland è stato protagonista dentro e fuori dal campo nella sfida contro l'Arsenal per la corsa alla Premier League. I Citizens hanno vinto 2-1 con rete decisiva dello stesso norvegese al 65', ... tuttosport.com Clash of Clans: Erling Haaland è il primo personaggio reale aggiunto al giocoClash of Clans accoglie il primo personaggio reale al suo interno, con l'arrivo di Erling Haaland, la star del Manchester City, che a quanto pare si è conquistato l'ingresso all'interno del mondo di ... multiplayer.it Anche Erling Haaland si è goduto lo spettacolo di Psg-Bayern: “Questo è calcio”, ha scritto l’attaccante del Manchester City su Snapchat. Che dire, lo abbiamo pensato tutti! - facebook.com facebook Il Manchester City conquista la vetta della Premier League Alla squadra di Pep Guardiola basta un gol di Erling Haaland dopo 5’ per battere il Burnley, che con questa sconfitta retrocede in Championship Ma perché il City è primo A parità di punti (70) e x.com