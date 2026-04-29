Erling Haaland reagisce al PSG-Bayern con un post su Snapchat che potrebbe essere rivolto all’Arsenal

Da justcalcio.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, l’attaccante del Manchester City ha pubblicato un messaggio su Snapchat che ha attirato l’attenzione di molti. La sua risposta sui social ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando speculazioni e interpretazioni diverse. La pubblicazione ha suscitato curiosità, anche perché potrebbe essere rivolta a un club di Premier League, come l’Arsenal.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha scatenato una frenesia sui social media dopo il thriller della semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. La superstar norvegese ha pubblicato un messaggio di tre parole sul suo Snapchat che molti credono sia un colpo mirato ai rivali della Premier League dell’Arsenal e al loro stile di gioco difensivo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Gli elogi sui social media di Erling Haaland per la festa dei gol del PSG-Bayern. Haaland ha condiviso una foto del suo schermo televisivo durante la fase finale della partita al Parco dei Principi, con il punteggio di 5-3 a favore dei padroni di casa (la partita alla fine è finita 5-4).🔗 Leggi su Justcalcio.com

erling haaland reagisce al psg bayern con un post su snapchat che potrebbe essere rivolto all8217arsenal
© Justcalcio.com - Erling Haaland reagisce al PSG-Bayern con un post su Snapchat che potrebbe essere rivolto all’Arsenal

Notizie correlate

“Ho vinto la battaglia” – Erling Haaland rivendica la vittoria su Gabriel e Arsenal2026-04-19 21:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Erling Haaland ha...

Guarda: Erling Haaland diventa virale cantando dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titoloBreaking: Erling Haaland, il cui gol nel secondo tempo si è rivelato vincente, è stato visto cantare “Ooh, I’ve got a good feeling” direttamente in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: FA Cup, Manchester City in finale: rimonta da brividi contro il Southampton; Papera clamorosa di Donnarumma in City-Arsenal: errore choc, poi Haaland firma il 2-1; Michael Olise guida la classifica del Pallone d’Oro 2026 e supera Harry Kane; Il Manchester City riapre la Premier League: batte l'Arsenal ed ha una gara da recuperare.

erling haaland erling haaland reagisce alBernardo Silva come il fottuto Cannavaro: Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tvErling Haaland è stato protagonista dentro e fuori dal campo nella sfida contro l'Arsenal per la corsa alla Premier League. I Citizens hanno vinto 2-1 con rete decisiva dello stesso norvegese al 65', ... tuttosport.com

Clash of Clans: Erling Haaland è il primo personaggio reale aggiunto al giocoClash of Clans accoglie il primo personaggio reale al suo interno, con l'arrivo di Erling Haaland, la star del Manchester City, che a quanto pare si è conquistato l'ingresso all'interno del mondo di ... multiplayer.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.