Avellino completato l’organigramma dell’area sanitaria
L’Avellino ha ufficializzato l’incarico del dottor Italo Leo come responsabile sanitario. Questa decisione completa l’organigramma dell’area sanitaria in vista della nuova stagione. Il nome del medico viene comunicato dopo aver definito le strutture e le figure di supporto che faranno parte del team sanitario. La società ha reso noto il cambio di ruolo attraverso un comunicato ufficiale.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino definisce anche l’assetto dell’area sanitaria in vista della nuova stagione con l’ufficializzazione del dottor Italo Leo nel ruolo di responsabile sanitario. Un innesto di assoluto spessore per il club biancoverde, che si assicura un professionista reduce dall’esperienza alla Lazio in Serie A e da un lungo percorso nel calcio professionistico. Contestualmente è stato completato l’intero staff medico che accompagnerà la squadra durante l’annata, con il supporto della Nuova Villa Esther per visite specialistiche, diagnostica e percorsi riabilitativi. LA NOTA. “L’U.S. Avellino 1912 comunica che il dottor Italo Leo sarà il nuovo responsabile sanitario della società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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