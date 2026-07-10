Avellino completato l’organigramma dell’area sanitaria

Notizia in breve

L’Avellino ha ufficializzato l’incarico del dottor Italo Leo come responsabile sanitario. Questa decisione completa l’organigramma dell’area sanitaria in vista della nuova stagione. Il nome del medico viene comunicato dopo aver definito le strutture e le figure di supporto che faranno parte del team sanitario. La società ha reso noto il cambio di ruolo attraverso un comunicato ufficiale.