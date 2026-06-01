I serbatoi dell’ex deposito di via Erbosa a Calenzano sono stati completamente svuotati. La struttura, un tempo utilizzata per lo stoccaggio di carburanti, ha cessato ogni attività di deposito. L’operazione di svuotamento si è conclusa recentemente, segnando la fine delle operazioni di stoccaggio presso questa area. Nessun altro carburante viene conservato all’interno della struttura.

CALENZANO – Il deposito Eni di via Erbosa a Calenzano ha cessato definitivamente ogni attività di stoccaggio di carburanti. Sono state infatti completate le operazioni di svuotamento, bonifica temporanea e sigillatura dei serbatoi della struttura, tristemente nota per la tragica esplosione del 9 dicembre 2024 che causò 5 morti, 27 feriti e ingenti danni materiali. A darne l’annuncio ufficiale è il Comune di Calenzano, che ha ricevuto una comunicazione formale da parte di Eni. Con lo stop definitivo alle attività, vengono meno anche tutte le condizioni di pericolo che assoggettavano l’intera area industriale alla Direttiva Seveso sugli impianti a rischio di incidente rilevante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Completato lo svuotamento dei serbatoi dell’ex deposito di Calenzano

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