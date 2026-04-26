Autostrada A4 chiude una notte il tratto Bergamo-Capriate in direzione Milano

Nella notte tra lunedì e martedì, la carreggiata dell’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano, sarà chiusa dalle 00:00 alle 05:00. La chiusura è dovuta ai lavori di posa cavi. La stessa tratta sarà interessata da lavori anche in altri momenti, con possibili variazioni nelle aperture e chiusure, per consentire l’esecuzione delle operazioni di manutenzione.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di martedì 28 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Capriate, verso Milano. Le stazioni di Bergamo e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni. L’area di servizio “Brembo nord” sarà chiusa dalle 22 di lunedì 27 alle 5 di martedì 28 aprile. In alternativa si consiglia, per la chiusura del tratto dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso LeccoComo, SS470 verso DalmineMilanoA4, SP525 verso Milano e rientrare in A4 alla stazione di Capriate. Per la chiusura dell’entrata di Bergamo e di Dalmine verso Milano, il casello Capriate; verso Brescia, la stazione di Seriate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Incidente gravissimo in A4 — Zona Valdastico, direzione Milano

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Autostrade per l'Italia comunica la chiusura: del tratto compreso tra BERGAMO e CAPRIATE, in direzione Milano, dalle ore 23:59 del giorno 27/04/2026 alle ore 05:00 del giorno 28/04/2026; dei rami di svincolo della stazione in entrata di BERGAMO, in - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 09:17 21/04/2026 A4 MILANO-BRESCIA Milano CODA di 2 km per incidente tra Bergamo e Capriate dal km 171 x.com