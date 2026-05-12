Autostrada A1 | incidente fra bivio Direttissima e Badia verso Firenze Tratto chiuso

Alle 17:15 circa di oggi, 12 maggio 2026, sulla A1 Direttissima, tra il bivio Direttissima e Badia verso Firenze, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea del tratto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La strada rimane chiusa mentre vengono gestiti i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle cause o sul numero di feriti.

In corrispondenza del tratto interessato il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 4 km di coda. Per lo stesso motivo, in direzione Bologna, si registrano 4 km di coda per curiosi. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia. Chi viaggia in direzione di Firenze può percorrere la A1 Panoramica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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