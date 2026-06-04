Il governo ha approvato un decreto correttivo che introduce nuove tasse sulle auto aziendali, con un aumento del 50% per quelle più vecchie. Inoltre, sono state apportate modifiche a vari ambiti fiscali, tra cui l’Iva, i trust, i crediti d’imposta, i fringe benefit e i fondi pensione. Il provvedimento sarà ora sottoposto al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Il decreto correttivo della delega fiscale, atteso in Consiglio dei ministri, introduce una stretta sulle auto aziendali più vecchie e una serie di modifiche che toccano fringe benefit, trust, crediti d’imposta, Iva e fondi pensione. Si tratta di fatto di un decreto Omnibus, dal momento che contiene misure molto diverse tra loro. Tra quelle di maggiore impatto spicca l’aumento del 50% della tassazione sui modelli diesel e benzina detenuti nei parchi auto aziendali da oltre cinque anni. Auto aziendali, tasse più alte sui modelli vecchi. La novità più rilevante riguarda i veicoli aziendali più datati. Il correttivo prevede un incremento del 50% delle tasse sui modelli diesel e benzina presenti nelle flotte da oltre cinque anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Decreto correttivo fiscale, nuove tasse sulle auto aziendali: +50% e modifiche a Iva e trust

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