L'influencer ha condiviso che durante il primo ballo come marito e moglie, lei e il marito avevano litigato molto. Il matrimonio si è svolto il 5 luglio. La coppia ha raccontato che il momento del ballo è stato segnato da tensioni tra loro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto accaduto o sulle ragioni del litigio. La narrazione si concentra su un episodio specifico della cerimonia nuziale.

Aurora Ramazzotti si è sposata con Goffredo Cerza lo scorso 5 luglio, ma gli aneddoti sul matrimonio dell’estate non sono ancora finiti. A svelare l’ultimo retroscena sulle nozze è stata la stessa influencer, che ha raccontato alcuni dettagli in più sul loro primo ballo da marito e moglie. È stato “Goffo”, come lo chiama lei affettuosamente, a scegliere un tango per il loro giorno più importante: una decisione che ha comportato mesi di prove. Aurora Ramazzotti, il retroscena sul primo ballo da marito e moglie. Come aveva già ironicamente annunciato, Aurora Ramazzotti sta continuando a condividere con i suoi numerosi e affezionatissimi follower dettagli sul suo matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Aurora Ramazzotti, il retroscena sul ballo delle nozze: “Io e Goffo litigavamo malissimo”

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Aurora Ramazzotti svela i retroscena delle prove del ballo fatto al con Goffredo Cerza

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