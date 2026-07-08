Ilary Blasi non era presente alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La cerimonia si è svolta in Sicilia e ha attirato l'attenzione dei media. Non sono stati forniti motivi ufficiali dell’assenza, mentre i dettagli sulla partecipazione degli invitati sono rimasti riservati. La sposa e lo sposo si sono sposati in una location privata, con pochi ospiti. La presenza di Blasi non è stata comunicata né ufficialmente né sui social.

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continuano a far parlare anche a distanza di giorni. Il matrimonio, celebrato in Sicilia davanti a parenti e amici, è stato uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate, con l’attenzione del pubblico concentrata non soltanto sulla cerimonia, ma anche su ogni dettaglio legato agli invitati e alle presenze illustri. Come spesso accade in questi casi, sono state soprattutto le assenze a trasformarsi in un argomento di discussione. Tra gli invitati mancavano infatti alcuni volti molto vicini alla famiglia. In particolare ha destato curiosità l’assenza di Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker, che non era presente accanto alla conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Perché non c’era”. Nozze di Aurora Ramazzotti, i retroscena sull’assenza di Ilary Blasi

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Perché non cera. Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Aurora Ramazzotti

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