Dopo il matrimonio, Aurora Ramazzotti e gli invitati sono rimasti bloccati in Sicilia. Alcuni hanno preso un volo verso la Calabria, altri stanno salendo su un autobus affittato, mentre lei pensa di fermarsi lì. La coppia ha vissuto un weekend particolare, con i festeggiamenti che si sono trasformati in un imprevisto viaggio. Nessuna notizia di ulteriori sviluppi o dettagli sui motivi del blocco.

Quello appena trascorso è sicuramente un weekend da ricordare per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ma nessuno avrebbe immaginato che i festeggiamenti sarebbero proseguiti con un’avventura imprevista. Dopo il matrimonio celebrato in Sicilia, infatti, la neo sposa e alcuni dei suoi invitati sono rimasti bloccati sull’isola a causa dell’attività dell’Etna, che ha provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione di numerosi voli in partenza dall’aeroporto di Catania. La coppia aveva scelto il Comune di Militello per la cerimonia, mentre i festeggiamenti si erano poi spostati nella suggestiva cornice del castello Xirumi Serravalle di Lentini, dove amici e parenti hanno trascorso giorni di celebrazioni tra abiti eleganti, sorprese e momenti speciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e gli invitati siamo bloccati in Sicilia dopo il matrimonio. C’è chi è volato in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato un autobus… Io credo che mi fermerò qui”: Aurora Ramazzotti e la disavventura dopo le nozze

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