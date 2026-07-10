Un uomo di 49 anni è stato denunciato per atti persecutori a Cadelbosco Sopra. La denuncia è stata presentata da una persona che ha riferito di comportamenti molesti e minacce ripetute. Dopo la segnalazione, i carabinieri sono intervenuti e hanno avviato le indagini. La persona denunciata è stata ascoltata e si stanno raccogliendo ulteriori elementi per accertare le responsabilità.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 10 luglio 2026 – E’ stato il coraggio di denunciare a permettere ai carabinieri di Cadelbosco Sopra di intervenire non solo per inoltrare una denuncia alla magistratura per atti persecutori nei confronti di un uomo di 49 anni, residente in paese, ma anche per applicare allo stesso indagato l’allontanamento dell’indagato dalla vittima, una donna di 58 anni abitante in paese, con il controllo affidato al braccialetto elettronico. In caserma la donna ha denunciato un quadro drammatico e perdurante di violenze fisiche, vessazioni e costrizioni psicologiche iniziato fin dal 2017, periodo in cui i due avevano intrattenuto una breve relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atti persecutori a Cadelbosco Sopra, denunciato 49enne

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