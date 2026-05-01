Cadelbosco Sopra camion in fiamme nella notte

Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, a Cadelbosco Sopra, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio che ha interessato un camion utilizzato per il trasporto di mangimi, insieme al rimorchio. L’incendio ha completamente distrutto il veicolo, richiedendo l’intervento tempestivo dei soccorritori per arginare le fiamme. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incendio è stata ancora comunicata.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 1 maggio 2026 – Vigili del fuoco impegnati nella notte con due squadre per domare un incendio che ha distrutto un autocarro adibito al trasporto di mangimi con relativo rimorchio. I danni sono ingenti. Il tempestivo allarme ha permesso di evitare il coinvolgimento di altri veicoli che erano in sosta nelle vicinanze del mezzo pesante, regolarmente parcheggiato in un’area di via De Filippo, a Cadelbosco Sopra. I residenti hanno dato l’allarme al 115, facendo intervenire i vigili del fuoco, mobilitati poco dopo la mezzanotte. Si è riusciti a evitare danni ad altri veicoli e strutture, ma l’autocarro è andato distrutto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, camion in fiamme nella notte Notizie correlate Cadelbosco, in fiamme camion di generi alimentariCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 8 aprile 2026 - Disagi al traffico, nella tarda mattinata nella zona tra Cadelbosco, Castelnovo Sotto e la val... Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiammeLaveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo.