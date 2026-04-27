Migranti nuova nave in arrivo a Ortona | giovedì lo sbarco della Life Support con 68 persone a bordo

Giovedì mattina alle otto, nel porto di Ortona, è prevista l’operazione di sbarco di 68 migranti a bordo della nave Emergency Life Support. La nave ha effettuato due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale nella giornata precedente, recuperando le persone coinvolte. L’arrivo è programmato per le prime ore del mattino, senza ulteriori dettagli sulle procedure successive.

Nuovo sbarco di migranti previsto nel porto di Ortona. È atteso per giovedì mattina alle ore 8 l’arrivo della nave Emergency Life Support, con a bordo 68 persone soccorse nel Mediterraneo centrale nel corso di due distinte operazioni di salvataggio effettuate nella mattinata di ieri.Secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Migranti, 123 traghettati a Civitavecchia da nave Life SupportSi è concluso ieri nel porto di Civitavecchia, lo sbarco delle 123 persone prelevate dalla nave Life Support di Emergency nel Mediterraneo centrale. Giunta in porto la nave 'Solidaire', partito lo sbarco degli oltre cento migranti a bordoÈ attraccata al porto di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna questa mattina la nave della ong Solidaire che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 120... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Life Support salva 68 persone in un giorno. Soccorrere i migranti nel Mediterraneo non è mai stato così difficile; Migranti in arrivo a Ortona sulla nave Life Support di Emergency; La nave di Emergency soccorre 38 migranti, 'forte presenza libici'; Nave Emergency soccorre 38 persone nella SAR libica: cronologia, numeri e nodo dei respingimenti. Life Support salva 68 persone in un giorno. Soccorrere i migranti nel Mediterraneo non è mai stato così difficile«Non appena cambiamo rotta, ci troviamo due o tre motovedette che ci seguono». Il racconto di due mesi sulla nave di ricerca e soccorso di Emergency ... editorialedomani.it Alla Spezia sbarcati 71 migranti dalla nave Life Support di EmergencyIn corso le operazioni per l’accoglienza dei naufraghi soccorsi da Emergency. A bordo anche 11 minori non accompagnati e 8 donne, attivata la macchina dei ... ilsecoloxix.it La nave Life support Emergency ha salvato 68 persone in mare in due interventi distinti. All’alba di domenica 26 aprile 38 persone portate in salvo da un gommone nelle acque internazionali della zona Sar libica a 32 miglia dalla costa. “Oltre a tutte le difficoltà - facebook.com facebook Life Support salva 68 persone in un giorno. Soccorrere i migranti nel Mediterraneo non è mai stato così difficile x.com