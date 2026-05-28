Jonas Vingegaard sorpreso | Non mi aspettavo questo scenario domani vorrei vincere ma devo prestare attenzione
Il gruppo dei velocisti ha ricucito lo strappo prima dell’arrivo in volata, nonostante il ritmo imposto davanti. Jonas Vingegaard, presente nel gruppo, ha dichiarato di non aspettarsi questa situazione e ha detto che domani vuole vincere, ma deve comunque fare attenzione. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto, dopo aver superato il Muro di Ca’ del Poggio.
Non è bastato il Muro di Ca’ del Poggio per evitare l’arrivo in volata. Nonostante il ritmo imposto davanti, i velocisti sono comunque riusciti a ricucire lo strappo prima dell’arrivo. Sul traguardo di Pieve di Soligo è nuovamente Paul Magnier ad anticipare tutti mettendo la firma sulla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. Per il francese, che tornerà in maglia ciclamino, si tratta della terza vittoria nella Corsa Rosa. Dietro resta tutto invariato nella classifica generale. I big si controllano sulle pendenze del Muro e nonostante il breve allungo di Afonso Eulalio, all’arrivo il gruppo rimane compatto. Alla vigilia della tappa regina, Jonas Vingegaard controlla la situazione in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Behind The Scenes With Jonas Vingegaard in Paris-Nice - Team Visma | Lease a Bike
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