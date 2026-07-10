Attentato? Sarei stato un imbecille La versione di Lavitola al Tg1
Lavitola ha dichiarato al Tg1 che l’attentato si sarebbe verificato a ottobre, mentre il sondaggio è stato condotto a giugno. Ha aggiunto che sarebbe stato un errore o un’ingenuità aver pianificato entrambi gli eventi insieme, suggerendo che non avrebbe senso averli fatti congiuntamente. Non sono state fornite altre precisazioni o dettagli sul contesto di queste affermazioni.
"L'attentato è stato fatto a ottobre, il sondaggio è stato fatto a giugno, sarei stato proprio un imbecille, oppure ho sbagliato il calendario, e peggio ancora che lo avremmo fatto io e lui assieme, saremmo stati due deficienti, non solo uno". L'ha detto Valter Lavitola, intervistato dal Tg1, parlando dell'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale risulta indagato. "Nell'ambito degli ambienti internazionali democratici, socialisti, dove io ho militato tutta la vita, dove ho un sacco di contatti - ha raccontato Lavitola - mi hanno fatto vedere un sondaggio per potenziali e attuali leader della sinistra di tutta Europa, e tra questi pure Sigfrido. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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