Lavitola ha dichiarato al Tg1 che l’attentato si sarebbe verificato a ottobre, mentre il sondaggio è stato condotto a giugno. Ha aggiunto che sarebbe stato un errore o un’ingenuità aver pianificato entrambi gli eventi insieme, suggerendo che non avrebbe senso averli fatti congiuntamente. Non sono state fornite altre precisazioni o dettagli sul contesto di queste affermazioni.

"L'attentato è stato fatto a ottobre, il sondaggio è stato fatto a giugno, sarei stato proprio un imbecille, oppure ho sbagliato il calendario, e peggio ancora che lo avremmo fatto io e lui assieme, saremmo stati due deficienti, non solo uno". L'ha detto Valter Lavitola, intervistato dal Tg1, parlando dell'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale risulta indagato. "Nell'ambito degli ambienti internazionali democratici, socialisti, dove io ho militato tutta la vita, dove ho un sacco di contatti - ha raccontato Lavitola - mi hanno fatto vedere un sondaggio per potenziali e attuali leader della sinistra di tutta Europa, e tra questi pure Sigfrido. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Attentato? Sarei stato un imbecille". La versione di Lavitola al Tg1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavitola al Tg1: “Io e Ranucci due stupidi a farci attentato da soli”Lavitola ha dichiarato al Tg1 che lui e Ranucci sarebbero stati due stupidi a organizzare da soli un attentato.

Valter Lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a Sigfrido Ranucci, la versione data ai pmValter Lavitola ha dichiarato ai pm di non essere coinvolto nel tentato attentato a un giornalista, affermando di non conoscere i responsabili o i...

Temi più discussi: Attentato nel Principato di Monaco: ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev con moglie e figlio; Esplosione Monaco, media: Attentatrice è ucraina, fuggita in Europa; I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Attentato Ranucci, Lavitola: Non sono stato io e non so chi possa essere stato.

Tg1, la versione di Lavitola: Attentato? Sarei stato un imbecilleL'attentato è stato fatto a ottobre, il sondaggio è stato fatto a giugno, sarei stato proprio un imbecille, oppure ho ... iltempo.it

Caso Ranucci, Lavitola al Tg1: Attentato per un atto di amicizia? Sarebbe stato folleFaccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno; sarei stato proprio un ... msn.com

Per me oggi è stato un ottimo test per capire se il podio finale può essere un obiettivo. Sono molto soddisfatto. L'attacco sul Tourmalet è stato incredibile. Per adesso Pogacar è di un altro livello, le parole di Paul #Seixas al termine della sesta tappa #TDF x.com