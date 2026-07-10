Valter Lavitola, indagato per l’attentato esplosivo contro un giornalista, stava per lasciare l’Italia per l’Africa. Poco prima di essere iscritto nel registro degli indagati, avrebbe acquistato un biglietto aereo con destinazione africana.

Valter Lavitola, indagato per l’attentato esplosivo contro Sigfrido Ranucci, sarebbe stato pronto a partire per l’Africa. Poco prima di essere indagato, avrebbe acquistato un biglietto aereo. Si trova invece già in Africa, in Camerun, Gomes Clesio Tavares, collaboratore di Lavitola la cui abitazione italiana, nel Napoletano, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nell’ambito dell’indagine. Lavitola era pronto a partire per l'Africa La perquisizione in casa del collaboratore di Lavitola Le indagini sull'attentato a Ranucci Lavitola era pronto a partire per l’Africa Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, Valter Lavitola sarebbe stato in procinto di partire per l’Africa poco prima di essere indagato per l’attentato contro la casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Attentato Ranucci, Valter Lavitola era pronto a lasciare l'Italia per andare in Africa: aveva già il biglietto

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